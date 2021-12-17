Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3670-3810п- "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3670-3810 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы в пятницу утром находятся под сдержанным давлением вслед за ралли накануне и ухудшением настроений за рубежом. В ЕС продлили ранее введенные экономические санкции против РФ до конца июля следующего года, но не пошли на их расширение - краткосрочно позитивный для российских активов сигнал, - пишет эксперт инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи таким образом вряд ли завершит неделю выше 3800 пунктов и может даже стремиться к закрытию образовавшегося накануне "гэпа" между 3701 и 3666 пунктами. В целом силы краткосрочных продавцов на российских биржах явно ослабли. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - 3670-3810 пунктов".

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