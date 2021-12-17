ПСБ рекомендует покупать акции Segezha Group с прогнозной ценой 13 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Segezha Group с прогнозной ценой на уровне 13 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Segezha Group может выплатить дивиденды по итогам всего 2021 года дополнительно к уже объявленным 6,6 млрд рублей дивидендов за девять месяцев 2021 года. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 29 декабря, реестр для получения выплат закроется 8 января 2022 года. Выплате будут способствовать сильные финансовые показатели по результатам четвертого квартала на фоне рекордного роста мировых цен на пиломатериалы. Считаем эту новость умеренно позитивной, так как Segezha - не дивидендная "фишка", а компания роста. Тем не менее с точки зрения отношения к акционерам это важно. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 13 рублей за штуку", - отмечают в ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.