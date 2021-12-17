Вероятно снижение котировок нефти к $73,5/барр. в пятницу - Sber CIB

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $73,5 за баррель на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

"Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку в пятницу на 100 б. п. и сообщит, что в первом квартале 2022 года она может быть повышена снова. В этом случае доходности ОФЗ до пяти лет могут вырасти, а доходности более длинных бумаг стабилизируются на текущих уровнях или даже снизятся", - указывают эксперты инвестбанка.

Также аналитики Sber CIB ждут укрепления рубля до 73,5 руб./$1 в пятницу в случае подъема ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п.

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