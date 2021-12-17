Рубль может ослабнуть до 74 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Пара доллар/рубль будет проторговывать отметку 74 руб./$1 на торгах в пятницу с возможными попытками уйти выше, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Ситуация на утро пятницы формирует неблагоприятный фон для национальной валюты: нефть марки Brent торгуется под давлением, а фьючерсы на индексы США и Европы не демонстрируют позитивной динамики ввиду квартальной экспирации деривативов. Отметим, что в центре внимания инвесторов заседание ЦБ РФ, по итогам которого мы ждем повышения ключевой ставки на 100 б.п. Это в целом валютный рынок уже учитывает, однако сохранение жесткой риторики регулятора может смягчить откат национальной валюты. В базовом сценарии в пятницу ожидаем, что пара доллар/рубль будет проторговывать отметку 74 руб./$1, в случае сохранения негативного внешнего фона пытаясь закрепиться выше нее", - указывает эксперт ПСБ.

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