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17 декабря 2021 года 09:33
Говорить об окончании фазы падения рынка акций РФ пока рано - "Алор Брокер"
Говорить об окончании фазы падения российского рынка акций пока рано, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Техническая картина по российскому рынку акций остается неблагоприятной (индекс Мосбиржи так и не смог прорваться выше 3800 пунктов), и говорить об окончании фазы падения рынка рано. Американские фьючерсы в пятницу утром продолжают снижаться, в минусе торгуется нефть, так что внешних драйверов роста у отечественных акций нет. Добавим сюда фактор пятницы - с большой вероятностью под вечер инвесторы будут сокращать "лонги" под выходные, ведь политические риски хотя и ослабли, но никуда с повестки дня не делись", - отмечает эксперт инвесткомпании. По мнению Антонова, в пятницу вновь стоит пробовать торговать от "шорта", продавая Сбербанк и нефтянку. "Газпром" лучше не трогать и искать момент для его покупки: несмотря на проблемы с "Северным потоком 2", бумага обещает в ближайшее время быть "лучше рынка" из-за высоких цен на газ и рекордной прибыли в этом году, указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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