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16 декабря 2021 года 19:16
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку в пятницу на 0,75-1% - ИКСИ
Банк России вероятно повысит ключевую ставку 17 декабря еще на 0,75-1%, и это плохая новость для экономики, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. "Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря, насколько можно судить по тону выступлений его руководителей в последний месяц, снова поднимет ставку, и довольно значительно. Вероятнее всего - на 0,75-1,00 п.п., - полагает эксперт. - Однако очередное существенное повышение ключевой ставки со стороны Банка России - плохая новость для экономики. Центральный банк продолжает действовать в своей парадигме, основываясь на том, что для сдерживания инфляции и ее возвращения к таргету необходимо нанести удар именно по росту спроса". По мнению Заверского, такой подход - следствие прежде всего слишком узкой цели в рамках денежно-кредитной политики, которой придерживается Банк России. Будучи сфокусированным исключительно на инфляции, ЦБ больше ничего не готов предложить, кроме прогнозируемого регулярного ужесточения политики вплоть до того момента, когда темпы роста цен начнут снижаться. Однако ситуация такова, что поскольку текущий всплеск инфляции связан прежде всего с внешними факторами, такими как рост цен на сырьевые товары, проблемы в производственных и логистических цепочках, то и снижение инфляции, когда оно произойдёт, скорее всего случится не в результате жесткости действий ЦБ, а именно в силу ослабевания действующих внешних факторов инфляции. "Для экономики основная проблема, связанная со значительным повышением ключевой ставки - в том, что идущим в течение этого года ужесточением политики Банк России не создаёт почву для замедления инфляции в будущем, - указывает эксперт ИКСИ. - Попытки охлаждения и так слабого внутреннего спроса приведут к усугублению проблем на стороне предложения. Из-за растущих процентных ставок, явной нацеленности монетарных властей на сокращение темпов роста потребительских расходов, многие компании сейчас будет отказываться от реализации инвестиционных проектов или откладывать их на будущее. Это вполне оправданная стратегия на фоне ожидаемой стагнации спроса. А это значит, что когда сойдёт волна нынешнего всплеска цен, наш внутренний рынок снова окажется в разбалансированном состоянии, когда любое увеличение спроса вызывает ускорение инфляции, поскольку предложение оказывается не в состоянии адекватно на это среагировать, просто в силу длительности инвестиционного цикла". На взгляд Заверского, в результате экономика так и будет оставаться в ситуации, когда даже при снижении темпов роста потребительских цен в какой-то период, остаются сомнения в устойчивости этого снижения. О каком-либо "заякоривании" инфляционных ожиданий, о нацеленности на которое часто говорит ЦБ, в условиях довлеющих ограничений со стороны предложения не может быть и речи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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