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16 декабря 2021 года 19:01
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Великобритании в ноябре (10:00 МСК); - индекс цен производителей Германии в ноябре (10:00 МСК); - индекс делового климата Германии Ifo в декабре (12:00 МСК); - окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13:00 МСК); - заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30 МСК); - пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15:00 МСК); - акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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16 декабря 2021 года 19:16
Банк России вероятно повысит ключевую ставку 17 декабря еще на 0,75-1%, и это плохая новость для экономики, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. "Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря,... читать дальше
.16 декабря 2021 года 18:38
Покупка "Утконоса" усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли продуктами питания, полагает аналитик "Атон" Виктор Дима. "Лента" приобретет "Утконос" за 20 млрд рублей ($270 млн). Для финансирования сделки "Лента" выпустит новые акции на сумму до 25,6 млрд руб. ($350 млн) по закрытой подписке.... читать дальше
.16 декабря 2021 года 18:04
BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы котировок акций "Распадской", сообщается в комментарии. Инвестиционный кейс "Распадской" заметно улучшился в 2021 году, угольная компания приобрела "Южкузбассуголь", тем самым использовав скопившиеся запасы "кэша" и нарастив... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:43
Привилегированные акции "Мечела" интересны как ставка на крупные дивиденды по итогам 2021 года - вероятная дивидендная доходность составляет 29-40%, сообщается в комментарии BCS Express. "Котировки акций "Мечела" растут на торгах в четверг, при этом каких-то значимых инфодрайверов в бумаге не... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:24
"Финам" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 92,6 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе котировки акций... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:05
Дивидендная доходность акций "М.Видео" по итогам 2022 года может составить 13-16%, сообщается в обзоре BCS Express. "Акции "М.Видео" в 2021 году выглядели довольно слабо. Во-первых, в целом спрос к ритейлу и защитным историям заметно ослаб на фоне ралли сырьевых рынков. Во-вторых, финансовые... читать дальше
.16 декабря 2021 года 16:46
"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Workday Inc. до $310 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальные результаты Workday нейтрально: хотя темпы роста выручки продолжают ускоряться, менеджмент остается верен тактике... читать дальше
.16 декабря 2021 года 16:26
"Локо-Инвест" сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России на 100 б.п. по итогам заседания в пятницу, 17 декабря 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Довольно неожиданно для многих и в опережение графика в четверг утром ЦБ опубликовал оперативный отчёт по... читать дальше
.16 декабря 2021 года 16:06
Вероятна высокая волатильность на мировых фондовых площадках в следующем году с активным перетеканием инвестиционных капиталов из "акций роста" в "акции стоимости", считает директор аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Настоящее сообщение содержит... читать дальше
.16 декабря 2021 года 15:45
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций японской компании Nintendo после выхода последней отчетности эмитента, сообщается в комментарии. Прогнозная стоимость этих бумаг при этом была понижена экспертами с 72415 иен до 68012 иен за штуку на горизонте года на фоне снижения... читать дальше
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