Покупка "Утконоса" усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли - "Атон"

Покупка "Утконоса" усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли продуктами питания, полагает аналитик "Атон" Виктор Дима.

"Лента" приобретет "Утконос" за 20 млрд рублей ($270 млн). Для финансирования сделки "Лента" выпустит новые акции на сумму до 25,6 млрд руб. ($350 млн) по закрытой подписке. Это предполагает дополнительно около 24% новых акций, отмечается в комментарии инвестомпании.

"Утконос усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли продуктами питания, будучи специализированным игроком в данном сегменте. "Лента" за счет приобретения "Утконоса" превращается в крупного участника российского рынка доставки еды, сравнимого с цифровым бизнесом X5 Group в терминах выручки. С долей рынка около 7% после этого приобретения "Лента" войдет в топ-8 игроков. В рамках сделки "Утконос" оценивается с мультипликатором EV/выручка 2021П в районе 1,1-1,2x, что выше собственного значения "Ленты" (EV/выручка 0,4x) и средней оценки российских ритейлеров (EV/выручка 0,5x)", - отмечает аналитик "Атона".

Эксперт указывает, что "Утконос" будет объединен с действующей цифровой вертикалью "Ленты" под единым названием "Лента-У". "Это означает совместные закупки товаров и совместное использование логистической инфраструктуры, что значительно усилит возможности "Утконоса" по расширению услуг доставки в новые регионы и укрепит позиции "Ленты" в Московском регионе. Однако для получения синергетических эффектов потребуется определенное время - это подразумевает хороший потенциал, но не прямо сейчас, а в долгосрочной перспективе", - пишет Дима.

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