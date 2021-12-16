.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Распадской позитивны - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
16 декабря 2021 года 18:04

Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Распадской позитивны - BCS Express

BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы котировок акций "Распадской", сообщается в комментарии.

Инвестиционный кейс "Распадской" заметно улучшился в 2021 году, угольная компания приобрела "Южкузбассуголь", тем самым использовав скопившиеся запасы "кэша" и нарастив операционные и финансовые показатели, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. Вскоре "Распадская" должна быть выделена из Evraz, что даст ей большую гибкость при принятии управленческих решений, отмечает он.

"Кроме того, "Распадская" в 2021 году качественно улучшила дивидендную политику - теперь компания будет направлять на дивиденды 100% от FCF при отношении чистый долг/EBITDA ниже 1,0х. По итогам 9 месяцев 2021 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 28 рублей на акцию, дивидендная доходность составляет 7,3%, - пишет аналитик. - В целом в 2022 году дивиденды "Распадской" ожидаются в диапазоне 65-195 рублей на акцию, дивидендная доходность - 17-25%".

Средне- и долгосрочные ожидания по бумагам эмитента позитивные, указывает Пучкарев. В котировки акций "Распадской" сейчас не до конца заложены те позитивные изменения, которые произошли с компанией в последний год, считает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
Лента аналитики
16 декабря 2021 года 19:16
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку в пятницу на 0,75-1% - ИКСИ
Банк России вероятно повысит ключевую ставку 17 декабря еще на 0,75-1%, и это плохая новость для экономики, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. "Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря,...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 19:01
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Великобритании в ноябре (10:00 МСК); - индекс цен...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 18:38
Покупка "Утконоса" усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли - "Атон"
Покупка "Утконоса" усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли продуктами питания, полагает аналитик "Атон" Виктор Дима. "Лента" приобретет "Утконос" за 20 млрд рублей ($270 млн). Для финансирования сделки "Лента" выпустит новые акции на сумму до 25,6 млрд руб. ($350 млн) по закрытой подписке....    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 17:43
"Префы" Мечела - ставка на дивиденды за 2021г - BCS Express
Привилегированные акции "Мечела" интересны как ставка на крупные дивиденды по итогам 2021 года - вероятная дивидендная доходность составляет 29-40%, сообщается в комментарии BCS Express. "Котировки акций "Мечела" растут на торгах в четверг, при этом каких-то значимых инфодрайверов в бумаге не...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 17:24
"Финам" рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 92,6 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 92,6 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе котировки акций...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 17:05
Дивдоходность акций М.Видео за 2022г может составить 13-16% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "М.Видео" по итогам 2022 года может составить 13-16%, сообщается в обзоре BCS Express. "Акции "М.Видео" в 2021 году выглядели довольно слабо. Во-первых, в целом спрос к ритейлу и защитным историям заметно ослаб на фоне ралли сырьевых рынков. Во-вторых, финансовые...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 16:46
"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Workday до $310
"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Workday Inc. до $310 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальные результаты Workday нейтрально: хотя темпы роста выручки продолжают ускоряться, менеджмент остается верен тактике...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 16:26
"Локо-Инвест" сохраняет прогноз повышения ставки ЦБР на 100 б.п. в пятницу
"Локо-Инвест" сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России на 100 б.п. по итогам заседания в пятницу, 17 декабря 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Довольно неожиданно для многих и в опережение графика в четверг утром ЦБ опубликовал оперативный отчёт по...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 16:06
Вероятна высокая волатильность на мировых фондовых площадках в 2022г - "Фридом Финанс"
Вероятна высокая волатильность на мировых фондовых площадках в следующем году с активным перетеканием инвестиционных капиталов из "акций роста" в "акции стоимости", считает директор аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Настоящее сообщение содержит...    читать дальше
.
16 декабря 2021 года 15:45
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Nintendo
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций японской компании Nintendo после выхода последней отчетности эмитента, сообщается в комментарии. Прогнозная стоимость этих бумаг при этом была понижена экспертами с 72415 иен до 68012 иен за штуку на горизонте года на фоне снижения...    читать дальше
.
Страница 1 из 20
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.