"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Workday до $310

"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Workday Inc. до $310 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальные результаты Workday нейтрально: хотя темпы роста выручки продолжают ускоряться, менеджмент остается верен тактике небольших точечных покупок. При этом прогноз non-GAAP операционной маржи на 2022 год составляет 18% (на фоне повышенных расходов на расширение бизнеса), что ниже уровней 2020-го и 2021-го годов. Кроме того, мы ожидали более оптимистичного "гайденса" на следующий год на фоне сильных оценок состояния спроса. При этом мы пересматриваем вверх ожидания по росту бизнеса, а также повышаем и целевую цену по бумаге до $310 за штуку, рекомендация - "покупать", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

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