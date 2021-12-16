BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Nintendo

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций японской компании Nintendo после выхода последней отчетности эмитента, сообщается в комментарии.

Прогнозная стоимость этих бумаг при этом была понижена экспертами с 72415 иен до 68012 иен за штуку на горизонте года на фоне снижения прогноза по продажам приставок из-за нехватки комплектующих, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня.

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