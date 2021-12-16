"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Applied Materials до $149 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна.

"Компания отчиталась за третий квартал слабее ожиданий как по прибыли, так и по выручке. В частности, продажи эмитента выросли на 31% г/г, на 4% недотянув как до консенсуса рынка, так и до первоначального прогноза менеджмента. В соответствии с первоначальными оценками руководства скорректированная разводненная EPS увеличилась на 55%, что оказалось на 1% ниже ожиданий рынка", - указывает эксперт.

Согласно прогнозу менеджмента, продажи в следующем квартале вырастут на 19,4%, EPS увеличится на 33%. Кроме того, руководство ожидает снижения non-GAAP валовой маржи до 47,4% на фоне влияния краткосрочных факторов. СЕО компании не дал прогноза на следующий год, отметив, однако, что ожидает сильного спроса со стороны производителей памяти и более слабой динамики со стороны производителей процессоров. В числе среднесрочных триггеров роста СЕО отметил успех в продвижении интегрированных решений, которые объединяют сразу до семи процессов.

"Мы в целом положительно оцениваем результаты Applied Materials: импульс роста в ключевых нишах рынка сохраняется, среднесрочные перспективы также остаются сильными, компания развивает интегрированные и смежные решения (платформа AIx). Мы полагаем, что проблемы в цепочках поставок будут постепенно разрешаться в течение 2022г, что позволит удовлетворить отложенный спрос. Мы повышаем целевую цену по бумаге AMAT до $149 за акцию. Рекомендация - "держать", - резюмирует Степанян.

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