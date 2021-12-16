"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $293

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $293 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $232, говорится в комментарии инвестиционной компании.

16 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки компании до $22,41 млрд и прибыли на акцию $4,27. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага пытается развернуться от минимального уровня. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $620 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,5", - указывают эксперты "Финама".

FedEx Corporation - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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