Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре банка.

"Несмотря на нерабочие дни в начале ноября и рост новых случаев COVID-19, компания продолжила восстанавливать пассажирские авиаперевозки. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом пришелся на а/к "Россия" (+142% г/г), что связано с увеличением зарубежных направлений, в частности в Египет и Турцию. В целом, оставался сильным и спрос на внутренние перевозки, что отобразилось в улучшении показателей а/к "Победа" (+37% г/г). Рост операционных результатов позволяет ожидать сохранение тенденции по росту прибыли и в IV кв. 2021г. Хотя текущих факторов, способных дать импульс к резкому росту акций мало, мы сохраняем положительный среднесрочный взгляд на компанию, ожидая восстановление и расширение зарубежных авиасообщений", - отмечают аналитики банка.

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