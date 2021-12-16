ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8,5% в пятницу - ITI Capital

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8,5% годовых на заседании 17 декабря, полагает старший аналитик ITI Capital Ольга Николаева.

"Банк России с большой вероятностью решится повысить ключевую ставку широким шагом в 100 б.п., доведя ее значение до 8,5%. Это станет седьмым повышением с начала года (всего на +325 б.п. до настоящего времени). Главными факторами в пользу такого действия окажутся все еще завышенные инфляционные ожидания (13,5% в ноябре) и существенное отклонение наблюдаемой инфляции как от цели (4%), так и от прогнозного диапазона, заложенного ЦБ на этот год всего пару месяцев назад (7,4-7,9%). По итогам ноября инфляция достигла максимума с января 2016г, составив 8,4%. Существенный вклад в этот прирост внесло удорожание продовольственных товаров, а также туристических услуг. Устойчивые компоненты инфляции также повысились. Пожелание как можно более скорого возвращения инфляции к целевому уровню недавно выразил и президент России", - пишет Николаева.

Учитывая то, что следующее заседание состоится лишь через полтора месяца (11 февраля 2022г), эксперт полагает, что регулятор остановится на наиболее жестком сценарии, чтобы сыграть на опережение перед возможными скачками инфляции. При этом маловероятно, что долговой рынок будет резко реагировать на очередное ужесточение монетарных условий. Доходность ОФЗ на коротком участке кривой уже давно учитывает возможное повышение ключевой ставки до 8,5%, подчеркивает Николаева.

"Таким образом, главной интригой предстоящего заседания станет тональность заявлений, которыми будет сопровождено решение по ставке, - считает аналитик. - Если риторика ЦБ сохранит прежний (жесткий) характер, то это вполне вероятно вызовет очередную волну распродаж и переоценку коротких ОФЗ. В то же время мы готовы к тому, что тон регулятора станет немного менее "ястребиным". Статистика по недельной инфляции в последние две недели перед заседанием дает надежду на то, что пик роста цен был пройден в ноябре, и далее нас ждет постепенное замедление инфляции".

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