Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $74-76/барр. в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $74-76 за баррель Brent в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти несколько воспрянули духом на фоне статистики от Минэнерго США и неожиданно - на решениях ФРС. Так, запасы сырой нефти сократились на 4,6 млн барр., а запасы бензинов упали на 0,7 млн барр., дистиллятов - на 2,9 млн барр. Но более примечательным стал факт роста подразумеваемого спроса на нефтепродукты до абсолютных максимумов, а 4-х недельной средней - до докризисных уровней, на фоне роста активности и поездок в праздники. Решение ФРС о сворачивании программы выкупа активов и 3-х кратном повышении ставки в следующем году было тоже воспринято позитивно, видимо, в надежде, что это поможет сгладить риски торможения экономики. Мы полагаем, что в четверг Brent будет консолидироваться около $74-76/барр.", - пишут эксперты банка.

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