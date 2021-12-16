Индекс Мосбиржи проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3600-3760п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3600-3760 пунктов, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российские фондовые индексы пытаются развить восходящую динамику в четверг, не получив негативных сигналов со стороны геополитического и внешнего фона. Повышение по отечественным акциям, однако, пока проходит в рамках коррекции вверх, в то время как американский рынок вновь смотрит в сторону рекордных пиков. Ужесточение тона ФРС вызвало обратную ожидаемой реакцию: рисковые активы выросли в цене вместе с золотом, а доллар упал. Судя по всему, инвесторы считают, что потенциал ужесточения тона американского регулятора на ближайшие месяцы исчерпан, - пишет эксперт инвесткомпании. - Улучшение внешних факторов теперь позволяет ждать закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 3700 пунктов с перспективой дальнейшего роста, хотя до преодоления сопротивления на уровне 3850 пунктов преобладающим трендом остается нисходящий. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3600-3760 пунктов".

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