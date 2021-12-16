Идея дня: предпочтение акциям развивающихся стран - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" повысили рекомендацию для акций развивающихся стран до "покупать" и предпочитают их акциям развитых рынков, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"В нашей Cтратегии на 2022г мы повысили рекомендацию по акциям развивающихся рынков до "Покупать" и предпочитаем их акциям развитых рынков. Экономики развивающихся стран уже прошли через ужесточение монетарной политики, когда в развитых странах оно только начинается. Мы считаем, что число случаев заболевания COVID вырастет до рекордного уровня в ближайшие месяцы из-за активного распространения омикрон-штамма. Однако уровень госпитализации и смертности будет намного ниже, чем в предыдущие волны. Это может означать отсутствие ограничительных мер в развивающихся странах, благодаря высокой доле молодого населения. Акции развивающихся стран получат дополнительную поддержку, несмотря на низкий уровень вакцинации", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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