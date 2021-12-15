.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 декабря 2021 года 19:01
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 декабря в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11:30-12:30 МСК) и США (16:45 МСК) в декабре; - заседание Банка Англии (15:00 МСК); - заседание ЕЦБ (15:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (16:30 МСК); - недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК); - число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в ноябре (16:30 МСК); - индекс производственной активности ФРБ-Филадельфии в декабре (16:30 МСК); - промышленное производство США в ноябре (17:15 МСК); - экспирация квартальных фьючерсов на индексы, акции и валюту на "Мосбирже"; - акции "ФосАгро", "Русской Аквакультуры", "ЧКПЗ" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет. .
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
.
15 декабря 2021 года 18:20
Акции Сургутнефтегаза существенно отстали по темпам восстановления от широкого сегмента ТЭК - "Фридом Финанс"
Акции "Сургутнефтегаза" существенно отстали по темпам восстановления от широкого сегмента топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Акции "Сургутнефтегаза", как и в начале второй декады ноября, опять растут на фоне снижения опасений в отношении долларовых... читать дальше
.15 декабря 2021 года 17:51
Рынок палладия в 2022г останется сбалансированным, что окажет поддержку котировкам металла, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки большинства драгоценных металлов 14 декабря обновили многомесячные... читать дальше
.15 декабря 2021 года 17:17
Дивидендная доходность акций Evraz может составить примерно 12%, считает аналитик Альфа-банка Борис Красноженов. "Evraz объявил промежуточные дивиденды в размере $0,2 на акцию, что подразумевает выплату $291,7 млн и дивидендную доходность на уровне 2,5%. Дата закрытия реестра назначена на 24... читать дальше
.15 декабря 2021 года 16:47
Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1700-$1900 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов. "Как только выходят высокие показатели инфляции, золото начинает расти. С другой стороны, на... читать дальше
.15 декабря 2021 года 16:19
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. до $303,2 за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна. "Компания NVIDIA вновь представила очень сильные квартальные результаты, превысившие ожидания рынка. Так, выручка эмитента выросла на 50% г/г, на... читать дальше
.15 декабря 2021 года 15:55
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2021 года может составить 19%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе. Основой для выплат служит... читать дальше
.15 декабря 2021 года 15:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,056 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 0,0408 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "ВТБ демонстрирует восстановление... читать дальше
.15 декабря 2021 года 15:22
Долгосрочная перспектива котировок акций Beyond Meat остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Первый ажиотаж вокруг продуктов на растительной основе давно прошел, и инвесторы сосредоточились на финансовых показателях, а не на "хайпе". За последние четыре квартала... читать дальше
.15 декабря 2021 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Western Digital с целью $72 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $49,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Western Digital является одним из крупнейших... читать дальше
.15 декабря 2021 года 14:39
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "МТС" с 346,1 руб. до 312,9 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. "Мы понижаем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.