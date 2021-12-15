Долгосрочная перспектива цены акций Beyond Meat умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций Beyond Meat остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Первый ажиотаж вокруг продуктов на растительной основе давно прошел, и инвесторы сосредоточились на финансовых показателях, а не на "хайпе". За последние четыре квартала компания Beyond Meat не оправдала ожиданий аналитиков по EPS, что и служит в целом основной причиной снижения акций. Однако продукты на растительной основе все же остаются трендом, который набирает популярность, и крупные ресторанные сети стремятся сотрудничать с Beyond Meat. Долгосрочная перспектива бумаг эмитента остается умеренно позитивной. На короткой дистанции превалируют риски, что делает акции привлекательными для внутридневных спекуляций, особенно в свете последних событий, для начала же фазы подъема потребуется больше времени и новые драйверы", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

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