"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Western Digital с целью $72 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $49,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Western Digital является одним из крупнейших производителей жестких дисков, чипов памяти NAND и DRAM. Компания активно перестраивает производство с целью уменьшения доли жестких дисков и увеличения чипов памяти NAND, так как спрос на них более перспективный. На данный момент оценка компании по мультипликаторам находится на рекордном минимуме за последние 5 лет. Согласно прогнозам, чистая прибыль Western Digital может вырасти более чем на 35% за следующие 12 месяцев, что должно найти отражение в котировках и переоценке компании", - пишут аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага вышла из затяжного нисходящего тренда и находится на стадии консолидации. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $72. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $49,1 риск на портфель составит 1,13%", - указывают в "Финаме".

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