"Финам" снизил прогнозную стоимость акций МТС до 312,9 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "МТС" с 346,1 руб. до 312,9 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

"Мы понижаем целевую цену по акциям "МТС" после выхода промежуточной отчетности за III квартал и 9 месяцев текущего года. По нашим оценкам, в 2021-2022 гг. высокий уровень капитальных затрат и инвестиций в новые направления бизнеса не позволит компании показывать уверенные темпы роста чистой прибыли. Драйвером роста стоимости акций может стать новая дивидендная политика, в случае если она будет предполагать рост дивидендных выплат по сравнению с текущими параметрами. Однако на реализацию новой стратегии "МТС" потребуется время, в связи с чем пока компания остается консервативной и медленнорастущей историей", - пишет эксперт Леонид Делицын.

ПАО "МТС" - ведущий оператор связи в России и странах СНГ, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения.

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