Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4600-4650 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4600-4650 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 сменил направление движения, устремившись к нижней границе восходящего канала и подойдя к ближайшей поддержке около 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI, опустившийся до 50 пунктов, указывает на вероятность развития бокового тренда. MACD подает смешанные сигналы, отменив разворот вверх", - пишут эксперты.

Индекс цен производителей за ноябрь превысил консенсус на 0,3 в соотношении месяц к месяцу и вырос на 0,8%. В годовом сопоставлении показатель увеличился на 9,6% при прогнозе 9,2%. Аналитики инвесткомпании полагают, что в связи с повышением инфляционного давления ФРС на текущем заседании может рассмотреть сценарий активизации тейперинга и более интенсивного, чем изначально планировалось, повышения ставки в следующем году.

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