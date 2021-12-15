"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,03 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров Evraz объявил дивиденд за третий квартал 2021 года в размере $0,2 на акцию (доходность 2,5%). В периоды высоких цен на сталь компания переходит на квартальные выплаты (как в 2018 году), однако в 2022 году с высокой вероятностью снова вернется к полугодовой периодичности. В сравнении с другими сталеварами квартальная доходность на уровне 2,5% не кажется столь большой, однако это связано с переносом акцента на выплату за четвертый квартал, которая, согласно нашим расчетам, должна составить около $0,8 на акцию (доходность 10%). Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги эмитента с целевой ценой 503 пенса и рекомендацией "держать", - пишет эксперт Василий Данилов.

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