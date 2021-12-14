Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- промышленное производство, инвестиции в основной капитал и розничные продажи Китая в ноябре (05:00 МСК);

- индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10:00 МСК);

- розничные продажи США в ноябре (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (22:00 МСК);

- пресс-конференция по итогам заседания ФРС (22:30 МСК);

- Си Цзиньпин и Путин проведут переговоры по видеосвязи;

- День инвестора Сбербанка;

- акции X5 Retail Group и "Юнипро" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021г;

- совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит обновленную стратегию развития компании.

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