"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "ММК" и убрав акции Polymetal, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции "ММК", "Газпрома", "Мать и дитя", "НОВАТЭКа", Сбербанка, Globaltrans, "ЛУКОЙЛа", "РусАгро", "Магнита" и Headhunter, сообщается в комментарии.

"Тактически мы исключаем бумаги Polymetal на фоне вероятного ужесточения политики Федрезерва США. Ускоренное сворачивание программы выкупа облигаций и потенциально более раннее повышение процентной ставки способны привести к укреплению доллара США и негативно отразиться на стоимости золота в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики добавили акции "ММК", которые остаются наиболее дешёвыми среди российских сталепроизводителей и торгуются с высокой ожидаемой дивдоходностью (24% в следующие 12 мес.). "Отмена экспортной пошлины с 1 января способствует росту цен на сталь на внутреннем рынке, на который приходится около 80% продаж "ММК". Среднесрочным драйвером остаётся перспектива включения акций компании в MSCI Russia в мае 2022г", - указывают стратеги инвестиционной платформы.

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