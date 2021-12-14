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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
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14 декабря 2021 года 18:33

"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "ММК" и убрав акции Polymetal, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции "ММК", "Газпрома", "Мать и дитя", "НОВАТЭКа", Сбербанка, Globaltrans, "ЛУКОЙЛа", "РусАгро", "Магнита" и Headhunter, сообщается в комментарии.

"Тактически мы исключаем бумаги Polymetal на фоне вероятного ужесточения политики Федрезерва США. Ускоренное сворачивание программы выкупа облигаций и потенциально более раннее повышение процентной ставки способны привести к укреплению доллара США и негативно отразиться на стоимости золота в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики добавили акции "ММК", которые остаются наиболее дешёвыми среди российских сталепроизводителей и торгуются с высокой ожидаемой дивдоходностью (24% в следующие 12 мес.). "Отмена экспортной пошлины с 1 января способствует росту цен на сталь на внутреннем рынке, на который приходится около 80% продаж "ММК". Среднесрочным драйвером остаётся перспектива включения акций компании в MSCI Russia в мае 2022г", - указывают стратеги инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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