Текущие уровни рынка акций РФ привлекательны для долгосрочных вложений - "Открытие Инвестиции"

Текущие уровни российского рынка акций привлекательны для долгосрочных вложений, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Акции традиционно драматично теряют в цене, когда на рынке слишком много политики и эмоций. С одной стороны, техническая картина сейчас не дает сигнала о завершении коррекции. Ситуация вполне может стабилизироваться во второй половине недели по факту публикации итогов заседания ФРС США. С другой стороны, российский фондовый рынок выглядит очень дешево - на 15% ниже достигнутого в октябре абсолютного максимума. Индекс Мосбиржи торгуется с коэффициентом 5,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. При этом аналогичный коэффициент, например, для индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets составляет 12,2х. В настоящий момент дисконт российского рынка относительно MSCI EM является максимальным с конца 2014 года, - указывает Шульгин. - Рынок акций РФ на тех уровнях, к которым он скорректировался в преддверии публикации итогов заседания ФРС, на наш взгляд, выглядит привлекательным для долгосрочных инвесторов".

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