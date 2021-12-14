Инвестбанк Синара нейтрально оценивает долгосрочные перспективы цены акций Pfizer

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают перспективы котировок акций Pfizer Inc. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре.

"Pfizer достигла соглашения о приобретении производителя лекарств Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд ($100 за акцию). На наш взгляд, новость нейтральна для Pfizer, поскольку сумма сделки нематериальна для компании; рост стоимости бумаг был в большей мере обусловлен оптимизмом инвесторов относительно потенциальной востребованности бустерных вакцин от COVID-19. Мы не ожидаем дальнейшего роста котировок акций эмитента и сохраняем нейтральный взгляд в долгосрочной перспективе", - пишут эксперты банка.

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