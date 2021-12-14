Вероятен рост цены акций Harley-Davidson в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста котировок акций Harley-Davidson Inc. в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Harley-Davidson выведет на биржу подразделение электромотоциклов LiveWire с использованием SPAC. Ориентировочная оценка LiveWire - $1,77 млрд, около 30% текущей капитализации Harley-Davidson, котировки акций которой выросли в понедельник на 4,7%. Мы смотрим на сделку позитивно и ожидаем дальнейшего роста котировок Harley-Davidson", - отмечают эксперты банка.

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