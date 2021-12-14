BCS Express снизил прогнозную цену акций Chewy до $66

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Chewy Inc. с $79 до $66 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Chewy за 3К21 умеренно позитивно, так как замедление роста чистого количества новых клиентов приостановилось, а менеджмент подтвердил, что гросс приток новых клиентов был больше на 20%, чем в 2019 году. Наша DCF-оценка осталась без изменений (50% в итоговой), а оценка по мультипликаторам (также 50% в итоговой) снижена из-за сокращения мультипликаторов на рынке и использования более консервативного сценария (без выхода на рынки других стран). Целевая цена снижается с $79 до $66 за акцию, рекомендация - "покупать". Дополнительный потенциал, не заложенный в оценку, имеется в уверенном росте в сегменте страхования, медицины, а также выходе на рынки других стран кроме США", - пишут эксперты в комментарии инвесткомпании.

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