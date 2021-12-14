Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 4610-4728 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4610-4728 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает двигаться к верхней границе восходящего канала, удерживаясь вблизи исторического максимума. Индикатор RSI свидетельствует о сохранении восходящей тенденции, MACD подал сигнал на разворот вверх и перехват инициативы "быками". Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена вблизи 50-дневной скользящей средней", - пишут эксперты.

Аналитики инвесткомпании отмечают, что во вторник мировые финансовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Инвесторы продолжают отслеживать новости о распространении штамма COVID-19 "Омикрон". На прошлой неделе представители ряда компаний, в том числе из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, заявили о несущественном влиянии нового варианта коронавируса на их бизнес. Тем не менее в данном вопросе остается существенная неопределенность.

"Среди важных факторов, влияющих на динамику рынков, остаются перспективы сворачивания экономических стимулов и повышения ключевой ставки, - подчеркивают эксперты "Фридом Финанс". - Wall Street ожидает, что ФРС будет сокращать покупку активов на $30 млрд в месяц (казначейских облигаций на $20 млрд, ипотечных - на $10 млрд). Этот объем вдвое выше обозначенного на последнем заседании Комитета по открытым рынкам. Таким образом, программа скупки ценных бумаг завершится уже в марте, а не в июне, как было запланировано изначально. С учетом неопределенности, которую провоцирует продолжение пандемии, ФРС может корректировать свои планы. Одним из результатов предстоящего заседания регулятора станет подтверждение отказа от определения инфляции как временного явления. Рынок рассчитывает, что в будущем году ключевая ставка будет повышена дважды, а за 2023-2024-й - трижды".

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