.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 4610-4728 пунктов - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
14 декабря 2021 года 15:01

Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 4610-4728 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4610-4728 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает двигаться к верхней границе восходящего канала, удерживаясь вблизи исторического максимума. Индикатор RSI свидетельствует о сохранении восходящей тенденции, MACD подал сигнал на разворот вверх и перехват инициативы "быками". Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена вблизи 50-дневной скользящей средней", - пишут эксперты.

Аналитики инвесткомпании отмечают, что во вторник мировые финансовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Инвесторы продолжают отслеживать новости о распространении штамма COVID-19 "Омикрон". На прошлой неделе представители ряда компаний, в том числе из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, заявили о несущественном влиянии нового варианта коронавируса на их бизнес. Тем не менее в данном вопросе остается существенная неопределенность.

"Среди важных факторов, влияющих на динамику рынков, остаются перспективы сворачивания экономических стимулов и повышения ключевой ставки, - подчеркивают эксперты "Фридом Финанс". - Wall Street ожидает, что ФРС будет сокращать покупку активов на $30 млрд в месяц (казначейских облигаций на $20 млрд, ипотечных - на $10 млрд). Этот объем вдвое выше обозначенного на последнем заседании Комитета по открытым рынкам. Таким образом, программа скупки ценных бумаг завершится уже в марте, а не в июне, как было запланировано изначально. С учетом неопределенности, которую провоцирует продолжение пандемии, ФРС может корректировать свои планы. Одним из результатов предстоящего заседания регулятора станет подтверждение отказа от определения инфляции как временного явления. Рынок рассчитывает, что в будущем году ключевая ставка будет повышена дважды, а за 2023-2024-й - трижды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
14 декабря 2021 года 19:06
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство, инвестиции в основной капитал и розничные...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 18:59
"Финам" повысил целевую цену акций Lam Research до $796
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research, повысив целевую цену с $ 673,3 до $796 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 16,21% без учета дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Последний финансовый отчет Lam Research в очередной раз...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 18:33
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "ММК" и убрав акции Polymetal, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции "ММК", "Газпрома", "Мать и дитя", "НОВАТЭКа", Сбербанка, Globaltrans, "ЛУКОЙЛа",...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 18:10
Повышение ставки ЦБ РФ на 75 б.п. в пятницу наиболее вероятно - Банк "Открытие"
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет повышена на последнем в текущем году заседании регулятора (17 декабря) на 75 б.п. - до 8,25%, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п....    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 17:49
Акции Meituan - ставка на развитие китайского e-commerce - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций Meituan - ставка на развитие китайского e-commerce, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты отметили в аудиоподкасте следующие позитивные моменты в перспективе компании: - Meituan - безоговорочный лидер в сегменте онлайн доставки еды с общей долей...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 17:28
Текущие уровни рынка акций РФ привлекательны для долгосрочных вложений - "Открытие Инвестиции"
Текущие уровни российского рынка акций привлекательны для долгосрочных вложений, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Акции традиционно драматично теряют в цене, когда на рынке слишком много политики и эмоций. С одной...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 17:08
Инвестбанк Синара нейтрально оценивает долгосрочные перспективы цены акций Pfizer
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают перспективы котировок акций Pfizer Inc. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "Pfizer достигла соглашения о приобретении производителя лекарств Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд ($100 за акцию). На наш взгляд, новость...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 16:46
Аномально высокие цены на газ могут сохраниться минимум до конца зимы - "Финам"
Возможно сохранение аномально высоких цен на газ как минимум до конца зимы 2021-2022 гг., считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Глобально основные проблемы европейского газового рынка остаются неизменными. Заполненность хранилищ стабильно находится ниже 10-летнего диапазона, и пока что...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 16:22
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Apple, Alphabet, Pfizer, Nvidia иTarget - BCS Express
Акции Apple Inc., Alphabet Inc., Pfizer Inc., NVIDIA Corp. и Target Corp. могут стать успешными инвестициями на фоне вероятных перемен в монетарной политике США, говорится в комментарии BCS Express. "15 декабря состоится заседание ФРС. Ожидается, что регулятор заявит о более быстром сокращении...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 15:59
Вероятен рост цены акций Harley-Davidson в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение роста котировок акций Harley-Davidson Inc. в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания Harley-Davidson выведет на биржу подразделение электромотоциклов LiveWire с использованием SPAC. Ориентировочная оценка LiveWire - $1,77 млрд, около 30%...    читать дальше
.
Страница 1 из 20
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.