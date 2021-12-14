ФосАгро останется фаворитом на рынке акций в 2022г - "Атон"

"ФосАгро" останется фаворитом на рынке акций в 2022г, считают аналитики "Атона" Андрей Лобазов и Мария Федорова.

Аналитики "Атона" отмечают, что с учетом недавнего скачка спотовых цен DAP Baltics с $700/т до $890/т акции компании торгуются на уровне всего 3,0х EV/EBITDA против исторического среднего 5-летнего значения 6.2х, а дивидендная доходность составляет впечатляющие 22,7%.

"Наряду с "Газпромом", "ФосАгро" - наш фаворит на 2022 год: мы полагаем, что благоприятная макроэкономическая конъюнктура на рынке удобрений сохранится в 1П22 вследствие перебоев с поставками из Китая и США и высоких цен на газ", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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