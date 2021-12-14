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14 декабря 2021 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 65 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 65 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 57,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики считают, что ключевой драйвер роста компании - сильная динамика показателей на внутреннем рынке и дальнейшее восстановление пассажиропотока на международных линиях. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что спрос на международные поездки в 2022г вырастет в годовом выражении вдвое и достигнет 44% от уровня 2019г. Минтранс прогнозирует рост авиаперевозок внутри РФ в 2021г на 8% к 2019г - до 79 млн пассажиров. "С технической точки зрения котировки снизились к восходящему уровню поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 27,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,5 рубля риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают эксперты "Финама". "Аэрофлот" - один из крупнейших авиаперевозчиков в России, с рыночной долей около 40%. Сеть маршрутов насчитывает порядка 300 направлений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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