"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $745

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Systems Inc. с целью $745 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $620, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в четверг компания отчитается за III квартал 2021г. Ожидается рост выручки до $4,09 млрд и прибыли на акцию $3,2. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $620 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают эксперты инвесткомпании.

Adobe Systems Inc. - американский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира расположена в Сан-Хосе (штат Калифорния).

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