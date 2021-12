"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $745

.

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают перспективы котировок акций Pfizer Inc. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "Pfizer достигла соглашения о приобретении производителя лекарств Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд ($100 за акцию). На наш взгляд, новость... читать дальше

Акции Apple Inc., Alphabet Inc., Pfizer Inc., NVIDIA Corp. и Target Corp. могут стать успешными инвестициями на фоне вероятных перемен в монетарной политике США, говорится в комментарии BCS Express. "15 декабря состоится заседание ФРС. Ожидается, что регулятор заявит о более быстром сокращении... читать дальше