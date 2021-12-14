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14 декабря 2021 года 13:20
Повышение ставки ЦБ РФ 17 декабря, скорее всего, составит 100 б.п. - Инвестбанк Синара
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 17 декабря, скорее всего, составит 100 б.п., считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Мы ожидаем повышения ставки на 100 б. п. до 8,5%, а также дальнейшего ее увеличения в феврале. Терминальный уровень ставки в 1П22, по нашим прогнозам, составит 9,5%. Главные вопросы для участников рынка - пересмотрит ли ЦБ РФ свой прогноз инфляции на 2022г, и перейдет ли ставка в область двузначных чисел", - пишет эксперт. Коныгин считает, что ключевая ставка должна оставаться положительной в реальном выражении с поправкой на текущую инфляцию. По оценкам эксперта, инфляция уже прошла свой пик в 8,4% г/г и будет колебаться около 7-8% в течение большей части следующего года, достигнув 5-6% в конце декабря. По мнению стратега банка, это означает терминальную ставку в 9,5%. "Реальная ставка (с поправкой на инфляцию) должна превышать текущие значения, скажем, на 2-3 п. п. (похожие уровни мы наблюдали в течение 2016-2019гг), - указывает Коныгин. - Между тем двузначная ключевая ставка может ударить по финансовым рынкам, поскольку ее можно рассматривать как переход к новой парадигме в денежно-кредитной политике - "инфляционному сценарию". Если ЦБ РФ пойдет на это, длинный участок кривой ОФЗ существенно сдвинется вверх на фоне распродаж, что противоречит позиции Центробанка. Регулятор неоднократно подчеркивал, что стабильные длинные ставки - это гарантия доверия рынка к авторитету ЦБ. Таким образом, мы думаем, что регулятор воздержится от увеличения размера ключевой ставки до двузначных значений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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