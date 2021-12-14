Долгосрочные перспективы нефтяных цен остаются довольно благоприятными - "Альфа-Капитал"

Долгосрочные перспективы нефтяных цен остаются довольно благоприятными, сообщается в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал".

"Ситуация с новым штаммом COVID-19 "омикрон" хотя и не выглядит чем-то непривычно страшным для рынков, все равно оставляет варианты развития события, предусматривающие сильное снижение спроса на нефть. Поэтому цены не торопятся возвращаться к октябрьским максимумам, хотя в действенность интервенций из стратегических резервов рынок уже особо и не верит, - пишет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин. - Долгосрочные перспективы цен на нефть остаются довольно благоприятными. "Зеленая повестка" продолжает давить не столько на потребление, сколько на инвестиции в отрасли, а значит, на рынке с большой вероятностью будет сохраняться дефицит. Это в том числе позволяет странам ОПЕК+ продолжить наращивать свою рыночную долю, что, помимо прочего, снижает вероятность возникновения неразрешимых разногласий между ними. Следовательно, позволяет рассчитывать на сохранение более или менее управляемой ситуации на рынке нефти".

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