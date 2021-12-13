Котировки нефти на этой неделе будут колебаться около $75/барр. - Банк "Открытие"

Котировки нефти на этой неделе, скорее всего, будут колебаться около $75 за баррель Brent, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Цена на нефть к концу прошедшей рабочей недели восстановилась до уровня $75/барр. после тестирования уровней ниже $70 по итогам решения заседания ОПЕК+ в начале декабря, отмечает аналитик банка. По ее мнению, рынки отыгрывают информацию, что новый штамм вируса, омикрон, хотя и является более заразным, по количеству тяжело болеющих и тем более смертей от него в настоящий момент не так опасен, как было заложено в цены.

Тем временем добыча нефти в США продолжает понемногу восстанавливаться, констатирует эксперт. Так, по состоянию на 10 декабря 2021г количество активных буровых установок в США выросло на 7 единиц к предыдущей неделе и составило 576 единиц. По данным EIA, добыча нефти в США в ноябре составила 11,67 млн баррелей в сутки, а в декабре ожидается 11,70 млн баррелей в сутки.

Морина напоминает, что на этой неделе ожидается много информационных поводов, на которые будут реагировать рынки. Пройдут заседания центральных банков ключевых стран, включая США, Еврозону, Англию, Швейцарию. Выйдут статистические данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в Китае, ценовые индексы США, Франции, Испании, Германии и ряд других экономических индикаторов.

"Рынки очень ждут решений мегарегуряторов по переходу к более жесткой денежно-кредитной политике. Мнение, что переход уже назрел, разделяется практически всеми участниками рынка. Но остаются важные "нюансы" по срокам начала активных действий по росту ставок и скорости этого роста. Большой поток критичной информации на этой неделе вызовет всплеск волатильности на рынках, особенно если сигналы будут выходить разнонаправленные. В базовом сценарии мы ожидаем колебания нефти около $75/барр.", - резюмирует стратег банка.

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