Акции Apple могут подорожать до $185-190 перед коррекцией - BCS Express

Акции Apple Inc. могут еще подорожать до $185-190 перед коррекцией, полагают аналитики BCS Express.

"Капитализация Apple достигла $3,1 триллиона, что сделало ее первой в мире публичной компаний со столь высокой оценкой, - указывают эксперты инвесткомпании. Капитализация рассчитана по разводненному количеству акций и сегодняшней цене на премаркете. В начале августа 2018г стоимость Apple впервые перевалила за $1 трлн, что сделало ее первой в США с такой капитализацией. Еще около двух лет потребовалось для удвоения стоимости, до $2 трлн, в августе 2020г. Microsoft - единственная компания из клуба триллионеров, чья капитализация вскоре может перевалить за $3 трлн".

Аналитики BCS Express отмечают, что каждый раз, когда акции Apple брали новую круглую высоту по капитализации, бумаги обычно некоторое время еще демонстрировали рост, затем начиналась коррекция. То же самое наблюдается и с новыми рекордами между триллионами.

"Поэтому можно предположить, что акции Apple еще могут незначительно подняться, даже до $185-190, а затем уйдут в коррекцию. На прошлой неделе Morgan Stanley повысил свой таргет до $200 на 2022г. Не исключено, что при игнорировании перекупленности цель будет достигнута до конца 2021г. Такой сценарий без коррекции выглядит маловероятным и рискованным. Сейчас имеет смысл зафиксировать хотя бы часть позиций, а открывать новые можно лишь с целью спекуляций. Для долгосрочного инвестирования стоит дождаться коррекции", - пишут стратеги инвесткомпании.

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