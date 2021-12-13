ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку в пятницу до 8,5% - Совкомбанк

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку еще на 100 б.п. (до 8,5%) на заседании 17 декабря, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

По мнению эксперта, в пользу подъема ключевой ставки выступают отдаление инфляции от целевых 4%, повышенные инфляционные ожидания, преобладание проинфляционных рисков, возвращение экономики на допандемийный уровень.

Васильев напоминает, что в ноябре годовая инфляция, по данным Росстата, поднялась до 6-летнего максимума в 8,4%. Инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, в ноябре снизились на символические 0,1 п.п., до 13,5%, и остались вблизи 5-летнего пика.

На взгляд стратега банка, в пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают продолжающийся рост цен на продовольствие на мировых биржах, многолетние пики по ценам на энергоносители и удобрения, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, дефицит чипов в мире (который сказывается на автопроизводителях, производителях электроники и бытовой техники), повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран.

"Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. Чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос", - отмечает эксперт.

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам, указывает Васильев. Аналитик считает, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки.

"Рост ставок по депозитам и облигациям повысит привлекательность сбережений, - считает стратег банка. - Полагаем, что до конца года ставки по депозитам вырастут ещё на 0,5 процентных пункта. Высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция. В свою очередь, рост ставок по кредитам приведёт к тому, что люди и компании будут брать меньше займов, меньше тратить и инвестировать, и больше сберегать. Это приведёт к уменьшению спроса, снижению цен и инфляции".

Повышение рублевой процентной ставки приведет к притоку иностранного капитала в российские активы, повысит спрос на рубли и укрепит российскую валюту, уверен Васильев. Это сделает импортные товары более доступными и также поможет снизить инфляцию.

"Решение Банка России поможет поддержать стабильность рубля. Повышение процентной ставки сделает российскую валюту более привлекательной для операций керри трейд. Это особенно важно в условиях укрепления доллара в мире на ожиданиях сворачивания монетарных стимулов ФРС США. Полагаем, что рубль до конца года останется в диапазоне 72-75 к доллару и 82-85 к евро", - прогнозирует аналитик Совкомбанка.

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