Банк России может ограничиться повышением ключевой ставки на 75 б.п. - BCS GM

Банк России может ограничиться повышением ключевой ставки на 75 б.п., до 8,25%, на заседании 17 декабря, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Мы ожидаем, что ЦБ продолжит ужесточение монетарной политики и поднимет процентную ставку до 8,25%. В то же время мы не исключаем повышения ставки на 100 б.п., в особенности учитывая, что недавно глава регулятора указала на эту возможность. Окончательное решение ЦБ также будет зависеть от итогов заседания ФРС и ЕЦБ, которые должны состояться за 1-2 дня до заседания совета директоров Банка России. Если зарубежные регуляторы примут решение сохранить свою текущую денежно-кредитную политику, у российского появится больше пространства для маневра, и, принимая во внимание некоторое ослабление геополитической напряженности, банк может ограничиться повышением ключевой ставки на 75 б.п.", - пишет Лаврова.

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