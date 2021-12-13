Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4690-4740п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4690-4740 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Индекс S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, удерживаясь вблизи исторического максимума. Индикатор RSI свидетельствует о сохранении восходящей тенденции, а MACD подал сигнал на разворот в сторону роста и перехват инициативы "быками". Ближайшая поддержка расположена вблизи 50-дневной скользящей средней", - пишет эксперт.

Аналитик отмечает, что в понедельник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы по-прежнему внимательно следят за новостями о распространении нового штамма "омикрон". Уже появилась информация о том, что этот вариант коронавируса может вытеснить мутацию "дельта" и занять доминирующие позиции в некоторых регионах в течение нескольких дней. При этом дополнительные исследования подтверждают, что вызываемое вариантом "омикрон" заболевание протекает в легкой форме. Число госпитализаций в ЮАР остается на уровне предыдущих волн заражений, что несколько ободряет участников рынка.

"Также в фокусе внимания инвесторов остается предстоящее заседание FOMC, - указывает Зубков. - Опубликованный в пятницу годовой ИПЦ в США за ноябрь составил 0,8% в месячном выражении (консенсус: 0,7%) и 6,8% в годовом исчислении (консенсус: 6,7%). Это самый высокий уровень инфляции с июня 1982 года. Данный отчет подкрепляет аргументы ФРС в пользу ускорения темпов сокращения программы количественного смягчения. Не исключено, что такое решение будет принято уже на декабрьском заседании FOMC. В этом случае уверенность рынка в том, что первое повышение ключевой ставки состоится ранее намеченных сроков, укрепится".

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