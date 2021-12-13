Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,8-73,8 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,8-73,8 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82-84 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль в небольшом плюсе, укрепляясь в отсутствии негативных факторов и отражая текущую внутридневную динамику нефти. На рынке нефти базовые сорта также в плюсе после заметного снижения, поскольку ослабление опасений о влиянии штамма "омикрон" на мировую экономику и спрос на топливо стимулировали рыночные настроения. В пользу рубля и некоторое снижение геополитических рисков после недавнего общения президентов РФ и США. Рынки продолжают ждать от американского регулятора дальнейшего постепенного отказа от стимулирующих эмиссионных программ, а затем и повышения долларовых ставок. Сокращение долларовой ликвидности на мировых рынках и рост стоимости заимствований в валюте США может вынудить инвесторов пересмотреть свои стратегии в отношении высокодоходных активов, что несет риски для ЕМ-активов", - отмечает Тимошенко.

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