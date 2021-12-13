"Финам" рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 94,3 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 94,3 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Благодаря эффективной модели управления "Аэрофлот" в третьем квартале 2021 года впервые за два года получил чистую прибыль в размере 11,6 млрд руб. Мы делаем ставку на то, что сильная динамика показателей эмитента на внутреннем рынке и дальнейшее восстановление пассажиропотока на международных линиях положительно скажутся на финансовых метриках и акционерной стоимости компании", - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

"Аэрофлот" - один из крупнейших авиаперевозчиков в России с рыночной долей около 40%, сеть маршрутов насчитывает порядка 300 направлений.

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