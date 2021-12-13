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13 декабря 2021 года 12:19
ЦБР может поднять ставку на 75 б.п. на заседании в декабре - Росбанк
Банк России может поднять ключевую ставку на 75 б.п. (до 8,25%) по итогам заседания 17 декабря текущего года, считают аналитики Росбанка. "Интрига вокруг предстоящего заседания Банка России остается высокой. Мы до последней недели сохраняли прогноз касательно предстоящего решения регулятора, полагая оптимальным повышение ставки на 50 б.п. Однако повышенная волатильность инфляции в последние пару недель (8,4% г/г по итогам ноября и 8,2% г/г после первой недели декабря) и неизменно высокие инфляционные ожидания населения (13,5 п.п. на год вперед) вынудили нас повысить прогноз до +75 б.п. (8,25%), - пишут эксперты Росбанка. - Консенсус-прогноз экономистов смещен в сторону +100 бп, руководствуясь похожими соображениями касательно повышенной инфляции и ожиданий. Однако мы рассчитываем увидеть менее высокий показатель инфляции в конце декабря (в пределах 7,9-8,0%), предполагая реализацию основных ценовых шоков в конце октября-ноябре, а также ожидая неизбежный рост негативных последствий для экономики в 2022 году (и веса в принятии решения регулятора) от реализованного ужесточения процентной политики с начала 2021 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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