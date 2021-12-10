Рублю сложно найти почву для серьезного укрепления - Райффайзенбанк

Рублю сложно найти почву для серьезного укрепления из-за усиления спекулятивного оттока капитала на фоне геополитической напряженности, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Согласно оперативной оценке ЦБ РФ, положительное сальдо текущих операций в ноябре составило 17 млрд долл. Оценка накопленным итогом за 11 месяцев достигла 111,4 млрд долл. - вблизи исторических максимумов. В среднесрочной перспективе "борьба" между сильным текущим счетом (на фоне сохранения высокой экспортной выручки) и повышенным спекулятивным оттоком капитала (геополитика, перспективы ужесточения политики ФРС и пр.) продолжится, из-за чего курс рубля, скорее всего, сохранится на уровнях слабее своих фундаментальных значений (при ценах на нефть Urals выше $70/барр. рубль фундаментально должен быть не слабее 71 руб./$1, что видится пока маловероятным на длительной перспективе)", - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

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