Внешние факторы будут тормозить возврат цены акций Сбербанка выше 350 руб. - "Русс-Инвест"

Внешние факторы будут тормозить возврат котировок акций Сбербанка к уровням выше 350 рублей за штуку, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"При рассмотрении негативного сценария для бумаг Сбербанка, необходимо понимать, что если по итогам текущей недели под влиянием внешних и внутренних вызовов цена акций эмитента уйдет ниже отметок в 300 рублей за штуку, это будет негативным сигналом. Далее, войдя в коридор 300-290 рублей при негативном сценарии, котировки могут преодолеть и отметку 290 рублей. Если это произойдёт, то возможно увеличение амплитуды волатильности в акциях Сбербанка, а преодоление уровней в 300 и 290 рублей открывает дорогу к снижению стоимости бумаги вплоть до отметок 260-250 рублей", - пишет эксперт инвесткомпании.

"Принимая во внимание рост корпоративной прибыли Сбербанка, значимость всего бизнеса банка для всей страны и общий интерес глобальных игроков рынка капитала к акциям эмитента, нам кажется, что при условии формирования "новогоднего ралли на Уолл-Стрит" мы не увидим "драмы" в биржевой капитализации данного эмитента буквально на этой неделе. Правда, мы будем находиться под прессингом внешних факторов и явных угроз, которые будут играть если не на понижение стоимости акций, то как минимум станут тормозить возвратное движение к отметкам выше 350 рублей, - указывает Блинов. - Но есть и позитивный взгляд на текущие цены, и при положительном сценарии существуют шансы (пусть и краткосрочные) на возврат к уровням 320-340 рублей в текущем году. Но для этого необходим позитивный настрой и внешние факторы роста всего российского фондового рынка".

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