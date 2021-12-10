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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции РусАла, Сбербанка и М.Видео будут интересны на следующей неделе - BCS Express
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10 декабря 2021 года 17:26
Акции РусАла, Сбербанка и М.Видео будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "РусАла", Сбербанка и "М.Видео" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "14 декабря пройдет заседание совета директоров "РусАла", на котором может обсуждаться вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев. Инициатором созыва СД стал миноритарный акционер Sual Partners. Ранее в 2021 году компания уже поднимала вопрос о дивидендах, но тогда решение не было принято. Сейчас нет никакой уверенности, что в этот раз крупнейший акционер "РусАла" En+ одобрит выплату дивидендов. В то же время, учитывая позитивную конъюнктуру на рынке алюминия, а также ожидания крупных дивидендов от "Норникеля" по итогам 9 месяцев, возможность для выплаты у компании есть, - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Если будет принято решение о выплате дивидендов, можно ожидать выраженной позитивной реакции в котировках ("РусАл" не платил дивиденды с 2018 года). В случае отказа может наблюдаться небольшая коррекция в бумагах, однако сильного отката не ожидается - сценарий выплаты дивидендов не является базовым". Техническая картина в акциях эмитента преимущественно нейтральная, указывает аналитик инвесткомпании. "В последние недели акции перешли в боковую консолидацию с нижней границей в зоне 66,5-67,5 руб. На дневном интервале "стохастик" на стороне "медведей", намекая на возможность очередного отката к нижней границе боковика. Сверху основное сопротивление - 72,7 руб." - отмечает Пучкарев. "15 декабря Сбербанк проведет "День инвестора" и расскажет про ожидания на 2022 год. Можно ожидать анонса целей по прибыли на следующий год, что позволило бы сформировать ожидания по дивидендам. Интересны планы группы по развитию небанковского направления и экосистемы в целом, - пишет эксперт BCS Express. - На обыкновенные акции Сбербанка также стоит обратить внимание на фоне падения котировок. Бумаги традиционно выступают флюгером настроений иностранного капитала относительно российского рынка. На геополитических распродажах последних недель они стали одними из наиболее просевших. Можно предположить, что по мере переваривания инвесторами геополитических рисков, падение цены акций начнет постепенно выкупаться". "С технической точки зрения взгляд на бумаги осторожно позитивный. На дневном интервале можно заметить "бычью" дивергенцию по RSI, намекающую на слом падающего тренда. В то же время при работе с бумагой стоит соблюдать повышенную осторожность, так как в случае обострения геополитической ситуации бумаги могут снижаться "сильнее рынка", - предупреждает аналитик. "14 декабря акции "М.Видео" будут последний день торговаться с дивидендами за 9 месяцев 2021 года. Дивидендная доходность на текущий момент составляет 6,3%. II полугодие для компании сезонно более сильное, чем первое. Поэтому высока вероятность, что итоговые выплаты по итогам года будут выше промежуточных, а совокупная дивидендная доходность может оказаться в районе 12-15%. Бумаги ритейлера в 2021 году не пользуются популярностью у инвесторов из-за переориентации на сырьевые активы. Тем не менее из-за фактора высокой дивидендной доходности бумаги могут интересны на средне- и долгосрочном горизонте, - пишет Пучкарев. - Сейчас котировки акций "М.Видео" находятся вблизи поддержки 550 руб. На дивидендном "гэпе" бумаги переместятся в торговый диапазон 500-550 руб. Учитывая довольно большую дивидендную доходность, на закрытие "гэпа" может потребоваться около 1-3 месяцев при спокойном внешнем фоне". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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