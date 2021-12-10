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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк Синара снизил рекомендацию для акций Apple до "держать"
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10 декабря 2021 года 17:07
Инвестбанк Синара снизил рекомендацию для акций Apple до "держать"
"Инвестиционный банк Синара" понизил рекомендацию для акций Apple Inc. с "покупать" до "держать", при этом прогнозная стоимость бумаги была повышена до уровня $185 за штуку, сообщается в обзоре. "Котировки акций Apple с момента выхода нашего первого обзора и начала анализа (20 августа) выросли на 19% благодаря позитивным новостям по возможному выходу новых продуктов (гарнитура для дополненной реальности и электромобиль). Мы незначительно пересмотрели прогнозы финансовых показателей компании после выхода отчетности за четвертый квартал 2021 финансового года, а основной вклад в повышение справедливой цены внес сдвиг денежных потоков в DCF-модели с 2021 года на 2022 год. Стоимость бумаг эмитента достигла фундаментально справедливого уровня и оценивается рынком по исторически высокому коэффициенту P/E на 2022 год в районе 33. Мы актуализируем оценку акций Apple, новая справедливая стоимость которых, по нашим расчетам, составляет $185 (+7% к предыдущей оценке), и снижаем рейтинг с "покупать" до уровня "держать", - пишет старший аналитик банка Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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