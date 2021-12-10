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10 декабря 2021 года 16:05
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3700п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3700 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе сохраняют по-прежнему нереализованные потенциалы развития снижения в районы 3700 и 1550 пунктов (нижние полосы Боллинджера недельных графиков), к которым могут стремиться при умеренных продажах на зарубежных рынках. Реализация негативного сценария в случае усугубления ситуации на границе с Украиной и ввода санкций потенциально приведет к более существенным потерям, - указывает эксперт инвесткомпании. - Об улучшении краткосрочной технической картины можно будет говорить при закреплении российских индикаторов выше 3950 и 1675 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Фундаментально позитивными факторами для мирового "аппетита" к риску могли бы стать мягкие сигналы от ФРС и ЕЦБ по итогам предстоящих заседаний, что в случае с американским регулятором станет возможно при данных по умеренной инфляции". Также Кожухова обращает внимание, что следующая неделя будет богата на макроэкономические события, после которых западные инвесторы постепенно станут уходить на рождественские каникулы. В частности, состоятся заседания ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии и Банка Швейцарии. Будут опубликованы данные по производственной инфляции США и потребительской еврозоны, динамика розничных продаж и промышленного производства США и Китая, предварительные оценки деловой активности в Европе и США в декабре и другие. ОПЕК и Международное энергетическое агентство выпустят ежемесячные отчеты по рынку нефти. При этом в России будут ждать возможных дивидендных новостей по "РусАлу" и обновленной стратегии развития "ЛУКОЙЛа", Сбербанк проведет "День инвестора", а "М.Видео", X5 Retail Group, "Юнипро", "Русская Аквакультура", "ФосАгро" и "ЛУКОЙЛ" закроют дивидендные реестры за 9 месяцев текущего года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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