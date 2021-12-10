"Финам" рекомендует покупать акции Valero Energy с прогнозной ценой $87,16 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 21,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Valero Energy выигрывает от нормализации маржи нефтепереработки в США, которая происходит на фоне восстановления спроса на нефтепродукты и снижения их запасов до нижней границы 5-летнего диапазона. Сильный прогноз по свободному денежному потоку позволяет рассчитывать на снижение долга одновременно с выплатой высоких дивидендов. При этом в последние полтора месяца котировки акций эмитента снизились на 14% из-за преувеличенных опасений относительно штамма "омикрон" и падения цен на нефть в целом, что, на наш взгляд, создает возможность для покупок", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Valero Energy - крупная американская компания, оперирующая в сегменте нефтепереработки. Кроме того, деятельность Valero охватывает производство этанола, транспортировку нефтепродуктов, розничную реализацию и производство так называемого "зеленого" дизельного топлива.

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